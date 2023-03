Foto: Reprodução / Instagram / @jlo Jennifer Lopez confirma que seu novo álbum será lançado em julho





A cantora Jennifer Lopez anunciou o lançamento de This Is Me ... Now , o nono ábum de sua carreira, para o dia 21 de julho . Este é o seu primeiro trabalho de estúdio em nove anos, desde A.K.A .

"Meu próximo álbum "This Is Me ... Now" será lançado neste verão" , disse J-Lo durante o evento Stream On da plataforma digital Spotify na última quarta-feira (8). "Sim, você ouviu aqui primeiro. Estou super empolgada", disse a estrela latina.





This Is Me contará com canções inspiradas no romance da cantora com o ator Ben Affleck .

Lopez também explicou que o novo disco é uma sequência de This Is Me ... Then , lançado em 2002, quando ela também expressou seus sentimentos por Affleck .

"Nós nos capturamos neste momento em que me reencontrei com o amor da minha vida e decidimos que ficaríamos juntos para sempre. Toda a mensagem do álbum então é: "Este amor existe. Este é um amor verdadeiro." Agora eu acho que a mensagem do álbum é muito se você estivesse se perguntando se você, como eu às vezes, perdeu a esperança, quase desistiu, não, porque o amor verdadeiro existe e algumas coisas duram para sempre e isso é real", disse a cantora de 53 anos .

Jennifer Lopez chegou a ficar noiva de Ben Affleck , mas eles acabaram se separando em 2004. Dezessete anos depois, eles voltaram a ficar juntos.