Foto: Divulgacao Baixista do Iron Maiden admite: "Talvez estejamos chegando ao fim"

Steve Harris , baixista do Iron Maiden , uma das bandas mais importantes do heavy metal , admitiu em uma entrevista realizada nesta semana ao Classic Rock de que o grupo britânico, dono de clássicos como Fear Of The Dark, Wasted Years e The Number of the Beast, pode estar chegando ao seu fim .

O músico chegou a ser questionado se o Iron Maiden já pensa no sucessor do elogiado álbum Senjutsu , lançado em 2021. Ele respondeu: “Quem sabe ao certo? No momento, queremos fazer turnês o máximo que pudermos. Mas mesmo se nos aposentássemos, ainda poderíamos fazer álbuns. Não sei. Veremos."

Harris, de 67 anos , garantiu que seus companheiros de banda estão aproveitando ao máximo o momento atual com seus shows esgotados, talvez por estarem sentindo que as atividades do Iron Maiden estão se encerrando.

"Sempre pensei que seria bom fazer 15 álbuns, que superamos" , diz Steve Harri s. "É tudo ladeira abaixo (a partir) daqui, não é?! Mas cada um de nós ainda está gostando – possivelmente mais do que nunca – talvez porque saibamos que estamos chegando ao fim. Tentamos não pensar muito nisso, mas enquanto todos gostarem do que fazemos, continuaremos enquanto pudermos.”

Sobre sua vitalidade a serviço da banda desde 1975, quando o Iron Maiden foi formado em Leyton , na Inglaterra, Harris explicou que não deseja pensar quando chegar seu momento de encerrar a carreira: "Chegará o tempo em que não poderei mais. Eu nem quero considerar isso. Eu só vou fazer o máximo enquanto ainda posso. Você apenas inclina tudo. Estamos todos envelhecendo, é isso que acontece. Tudo o que você pode fazer é sorrir, beber uma cerveja e relembrar os bons tempos. Não adianta ficar deprimido. A vida é para ser celebrada", concluiu.

Estima-se que o Iron Maiden , atualmente formado por Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Nicko McBrain e Janick Gers , já tenha vendido mais de 200 milhões de discos em todo o mundo . A banda é um dos maiores atos da história do rock e detentora de prêmios de relevância internacional como o Ivor Novello Awards e o BRIT Awards .

Eles foram imortalizados no Hall da Fama do Rock e receberam uma homenagem do serviço postal britânico com fotos estampadas da banda em algumas de suas memoráveis performances ao longo da carreira.