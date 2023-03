Foto: Reprodução / Instagram / @dualipa Dua Lipa está escrevendo músicas com Harry Styles e Mark Ronson





A estrela pop Dua Lipa tem trabalhado com o astro Harry Styles e pelo conceituado produtor Mark Ronson na composição das músicas que irão compor o seu novo álbum, sucessor do badalado Future Nostalgia de 2020.

Lipa também recrutou para as novas composições, Tobias Jesso Jr, vencedor do Grammy Awards que co-escreveu Boyfriends no álbum Harry's House e When We Were Young , além de Lay Me Down , a faixa-bônus de 25 , da cantora Adele .





"Ele escreverá músicasc omigo pelo resto da minha carreira" , disse Dua Lipa sobre Jesso Jr. , que respondeu à estrela britânica: "Ela está apenas me surpreendendo".

Tobias Jesso Jr. foi visto ao lado de Dua Lipa e Mark Ronson durante um jogo da NBA no Madison Square Garden na última semana.

Um especialista em música disse à coluna Bizarre do The Sun que o próximo disco de Dua Lipa "é realmente pessoal para ela e ela tem estado presente em cada passo".

E complementou: "Como um dos maiores nomes da música pop, todos os escritores e artistas mais talentosos estão competindo para trabalhar com ela. Dua tem sido muito clara sobre sua direção em mantê-la animada e divertida, mas ela será muito mais reveladora em suas letras."

Quanto ao lançamento do novo trabalho de estúdio de Dua Lipa , não há maiores informações no momento, mas, segundo a fonte do The Sun , "a gravadora está muito animada com isso e está planejando uma longa campanha em uma escala totalmente nova para maximizar a música, então sua data de lançamento está no ar - especialmente até que seja concluída. Mas o plano é que os fãs ouçam pelo menos algumas músicas novas do disco até o final do ano", concluiu.