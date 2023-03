Foto: Reprodução / Instagram / @billyjoel Billy Joel revela que gostaria de eliminar 25% de suas músicas





Um dos maiores pianistas pop de todos os tempos, o norte-americano Billy Joel ganhou notoriedade mundial com canções que se transformaram em verdadeiros clássicos do pop, como Honesty, Uptown Girl, Piano Man, My Life e A Matter of Trust .

Seus shows, que acontecem com uma frequência maior em regiões como a América do Norte, Europa e Japão , sempre estão lotados e suas performances abriram o caminho para que ele se tornasse um dos grandes atos da indústria musical, realizando concertos históricos.





Em uma recente entrevista ao The Los Angeles Times , o artista de 73 anos que já conquistou seis Grammy's Awards em sua bem sucedida carreira, além de ser imortalizado no Hall da Fama dos Compositores em 1992 e no Hall da Fama do Rock em 1999, disse que gostaria de eliminar "pelo menos 25% de suas canções".

"Eu escrevi algumas coisas realmente fedorentas que gostaria de eliminar", disse Joel .

Músicas como When In Rome do álbum Storm Front de 1989 e C'etait toi (You Were the One) do disco Glass Houses de 1980 são algumas das quais Billy Joel desejaria excluir de suas obras.

"Às vezes, eu pegava seis ou sete músicas que achava muito boas, então havia alguns trechos no final apenas para preencher o álbum. Eu percebo agora que não deveria ter feito isso" , explica Joel .



O último álbum de apelo pop de Billy Joel foi River Of Dreams , lançado em 1993 com ampla divulgação na mídia. O disco revelou canções de destaque como a faixa-título, além de No Man's Land, All About Soul e Lullabye (Goodnight, My Angel) .

Questionado sobre o fim de sua carreira de compositor, haja visto que Billy Joel não compôs mais nenhuma canção inédita desde Fantasies & Delusions , álbum orientado para música clássica em 2001, o artista explicou: "Não tomei essa decisão com base no que era certo ou errado. Apenas senti que era hora de parar de escrever canções. Não tinha a mesma motivação Você precisa de inspiração para criar novas músicas boas e, se não tiver, não se preocupe. Saia da rotina, pelo amor de Deus".

E concluiu: "Também chegou a um ponto em que estava ficando insuportável para mim escrever. O prazer acabou. Acabei de ler uma citação interessante de (Ernest) Hemingway (1899-1961). Alguém perguntou a ele: 'Por que é tão fácil para mim escrever leu suas coisas?' E Hemingway disse: 'Porque era tão difícil para eu escrever.'"