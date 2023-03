Foto: Reprodução / Instagram / @priscillapresley Ex-mulher entra na disputa sobre os direitos de Elvis Presley

Priscilla Presley , ex-mulher de Elvis Presley (1935-1977) está travando uma batalha nos tribunais para obter o controle sobre os direitos do Rei Do Rock . A disputa envolve Riley Keough , neta de Priscilla e filha da saudosa Lisa Marie Presley , que morreu no dia 12 de janeiro deste ano, aos 54 anos , de ataque cardíaco.

Quando Elvis morreu em 1977, todos os seus direitos foram colocados em um fundo, com Lisa Marie se tornando a única beneficiária do cantor . Ela chegou a vender 85% dos direitos em 2005 como forma de sanear as enormes dívidas que ela contraiu ao longo dos anos.





Nesta época, Barry Siegel , que também tinha direitos sobre a marca Elvis , alegou que Lisa Marie mantinha "gastos contínuos e excessivos" . Os outros 15% restantes ainda pertencem à Familia Presley , através da Elvis Presley Enterprises , que arrecadou cerca de US$ 110 milhões no ano passado.

Com a morte de Lisa Marie , uma batalha por direitos legais foi desencadeada. Agora, os interessados querem descobrir quem é a próxima pessoa na fila que será a beneficiaria de Elvis Prsley .

Lisa Marie excluiu sua mãe e Barry Siegel do controle de Elvis

Em 2016, houve uma mudança no fundo de controle patrimonial de Elvis Presley . Com a autorização de Lisa Marie, Priscilla e Siegel foram excluídos como curadores da obra do cantor , sendo designados, Riley e Benjamin Keough , filhos de Lisa, juntamente com seu ex-marido Danny Keough . Com a morte de Benjamin em 2020 por suicídio, a única herdeira de Elvis é Riley Keough .

No dia 26 de janeiro, Priscilla Presley apresentou ao Tribunal Superior de Los Angeles (EUA), alguns documentos que contestam a emenda de 2016 ao fundo de Elvis, insistindo que ela deveria ser reintegrada como administradora da obra do cantor .

“Entre eles, a emenda nunca foi entregue a Priscila conforme exigido pelos termos originais dos termos de confiança" , observa a revista Forbes . "Além disso, há problemas com o documento, incluindo o fato de a data ter sido adicionada em .pdf e o nome de Priscilla ter sido digitado incorretamente. Nenhuma disposição da emenda aparece na página de assinatura, e a assinatura de Lisa Marie Presley não corresponde à sua assinatura usual. Por fim, a alteração de 2016 não foi testemunhada ou notarizada e, de acordo com os documentos judiciais, o original não foi localizado”.

A leitura jurídica dos advogados de Priscilla Presley é que a emenda é "uma modicação inválida".

“Eu amava Elvis tanto quanto ele me amava. Lisa é resultado do nosso amor. Para alguém pensar de forma diferente seria uma farsa do legado da família e seria desrespeitoso com o que Elvis deixou para trásem sua vida" , disse Priscilla . “Por favor, dê-nos o tempo que precisamos para trabalhar juntos e resolver isso. Por favor, ignorem 'o barulho'. Como sempre estive presente para o legado de Elvis, nossa família e os fãs, continuarei abrindo caminho com respeito, honestidade, dignidade, integridade e amor" , concluiu.