Foto: Universal Music / Interscope Records Revista aponta que Lana Del Rey é "a maior compositora do século 21"





Ainda que se tenha uma análise focada em Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd , o novo álbum da cantora norte-americana Lana Del Rey que chegará às plataformas digitais no dia 24 de março pela Universal Music , via Polydor Records , a revista Rolling Stone apontou a artista como "a maior compositora do século 21" - até o momento.

Claro que há muita expectativa para o trabalho que a hitmaker de Video Games vai

apresentar aos seus fãs - e ao mercado musical -, mas a publicação americana identifica que as canções de Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd mostrarão que Lana entregou um álbum pop com conexões interessantes com o hip-hop, gospel e construções melódicas com coral, deixando claro que a artista quer ultrapassar barreiras e linguagens musicais e desbravar novos destinos deste cenário em sua carreira.





“Há diversão, liberdade e honestidade em seu novo álbum, ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’. As faixas intercalam entre jazz, piano clássico, e canções acústicas com o hip-hop, pop, gospel e coral” , disse a Rolling Stone .

Lana Del Rey dá a sua versão da concepção do ábum: "Era mais um álbum explicativo, mais um álbum defensivo […]. Eu só não queria que ninguém ouvisse. Eu só queria que estivesse lá caso alguém estivesse curioso”.

Se há personalismo em cravar Lana Del Rey como a maior compositora deste século, podemos ver isso de forma elogiosa. Contudo, os poetas na música são muitos e as listas, essas, nunca foram unânimes.

Nem no século passado.