Foto: Kurt Iswarienko U2 quer lançar um novo álbum baseado na guitarra "o mais rápido possível"

Bono , frontman do U2 , revelou que a banda está ansiosa para lançar um novo álbum baseado em guitarra "o mais rápido possível".

O astro revelou em outubro que ele deseja lançar um disco inteiramente voltado ao rock .





"Todos nós cometemos erros. O vírus do rock progressivo entra e precisávamos de uma vacina. A disciplina de nossas composições, o que tornava o U2 - melodia de primeira linha, pensamentos claros, havia desaparecido" , explicou Bono à revista norte-americana Rolling Stone .

E continuou: "Com a banda, eu pensei, não é isso que fazemos, e só podemos fazer essas coisas experimentais se tivermos as habilidades de composição. Então fomos para a escola de composição, voltamos e estamos bem! Depois daqueles dois álbuns, 'Songs Of Innocence' e 'Experience', nossas composições retornaram. Agora precisamos colocar o poder de fogo do rock 'n' roll de volta" , avisou.

Questionado quem assumiria a produção do novo disco do U2 , o vocalista de 62 anos e voz de clássicos como With Or Without, Where The Streets Have no Name e One , disparou: "Eu não sei quem vai fazer a porra do nosso álbum de rock 'n' roll. Você quase quer um AC/DC, você quer Mutt Lange. A abordagem. A disciplina. A disciplina de composição. Isso é o que nós queremos."

The Edge complementou: "O mais rápido possível".

“Mas, é claro, isso é apenas quem eu sou" , explica The Edge . "Eu acho que Bono é do mesmo tipo. Estamos ansiosos e adoraríamos lançá-los, mas haverá muitas opções e outros conselhos que seguiremos sobre quando lançar algum material novo. Mas só para dizer, temos estado ocupados e muito inspirados criando coisas novas".

Questionado sobre o que Bono quer dizer com um álbum de guitarra, The Edge disse: “Pessoalmente, eu sinto a guitarra como um instrumento... sua presença nas paradas de streaming de música, está no deserto por um tempo. Eu mesmo sinto que há um ressurgimento do interesse pela guitarra. Eu meio que sinto isso instintivamente. Está começando a se infiltrar. Eu sinto que o momento é certo. Acho que seria maravilhoso e muito bem-vindo para nós fazer uma música que fosse mais movida pela guitarra. Essa é a intenção. Isso não quer dizer que estamos nos transformando em AC/DC, mas encontraremos uma maneira de

usar o instrumento de uma maneira nova o máximo possível. Ainda é meu primeiro amor por mim como um instrumento" , concluiu o lendário guitarrista.

O U2 lançará o álbum Songs Of Surrender no dia 17 de março pela Universal Music , via Interscope Records e Island Records , que contará com a reinterpretação de 40 músicas compostas ao longo da carreira da banda.