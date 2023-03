Foto: Warner Music Confirmado: Red Hot Chili Peppers vem ao Brasil em novembro





O Red Hot Chili Peppers acaba de confirmar seu retorno ao Brasil neste ano com a sua nova turnê Unlimited Love Tour através da produtora Live Nation Brasil . Os shows acontecerão em cinco cidades brasileiras e suas datas já foram acertadas.

4 de novembro no Rio de Janeiro , no Estádio Nilton Santos, o Engenhão; dia 7 de novembro na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília ; no dia 10 de novembro em São Paulo , no Estádio do Morumbi; no dia 13 de novembro em Curitiba , no Estádio Couto Pereira e no dia 16 de novembro em Porto Alegre , na Arena do Grêmio.





Clientes Cartão BRB terão pré-venda exclusiva nos dias 13 e 14 de março , começando às 10h online e às 12h nas bilheterias oficiais. Para o público em geral , a venda começa no dia 15 de março , nos mesmos canais e horários. Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 5x sem juros por clientes Cartão BRB e 3x sem juros para os demais cartões, estarão disponíveis online no site da Eventim e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço).

Os shows apresentarão as músicas favoritas dos fãs, bem como as canções dos álbuns mais recentes do grupo, Unlimited Love e Return of the Dream Canteen , lançados pela Warner Music consecutivamente em 2022. Ambos os álbuns foram produzidos pelo colaborador de longa data e confidente criativo Rick Rubin .

Continuando a conquistar o público através das gerações, a banda fez uma série de shows esgotados em todo o Reino Unido e na Europa no ano passado, incluindo duas noites no London Stadium .