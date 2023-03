Foto: Reprodução / Instagram / @tearsforfears 'The Hurting', do Tears For Fears, ganha edição em vinil de 40 anos





O álbum The Hurting , o primeiro da discografia do duo britânico Tears For Fears , ganhará uma edição especial de 40 anos de seu lançamento . O disco, que revelou clássicos como World, Change e Pale Shelter , ganhará uma reedição especial em vinil para o mercado internacional no dia 12 de maio pela Universal Music .

The Hurting ganhou uma remixagem especial assinada pelo renomado artista Steve Wilson em tecnologia Dolby Atmos , juntamente com uma mixagem 5.1 , uma mixagem instrumental , as faixas originais do álbum lançado em 1983 com mais duas faixas inéditas .





Além disso, será lançado um disco de Blu-ray autônomo de edição limitada através do site superdeluxedition.com .

Lançado originalmente em 7 de março de 1983 pela Mercury Records , The Hurting alcançou o topo das paradas de álbuns no Reino Unido em sua segunda semana de lançamento, conquistando um Disco de Ouro pela BPI (British Phonographic Industry). Em 1985, o álbum alcançou o status de Platina na região britânica.

The Hurting se posicionou no TOP 40 em vários países, incluindo Canadá, Alemanha e Austrália , além de ser um trabalho de new wave orientado ao pop nos EUA. Hoje, este disco é admirado por artistas como T he Weeknd, Arcade Fire, Smashing Pumpkins e Nine Inch Nails .

Escrito exclusivamente por Roland Orazabal , o disco foca em temas voltados ao trauma psicológico infantil e na terapia Primal Scream de Arthur Janov .

“Só percebemos isso nos últimos dois anos, quando tocamos no Bonnaroo, que é aparentemente um festival muito mais jovem" , explicou Curt Smith sobre The Hurting , há alguns anos. "Esperávamos talvez mil pessoas, se tivéssemos sorte, e ela se estendia além da saliência da tenda e ia até o fim. Estou olhando para a frente do público e todos são muito mais jovens do que eu e estão todos cantando todas as letras de todas as músicas do The Hurting. Foi chocante para mim. Quando você olha retrospectivamente, faz sentido, porque o álbum foi escrito quando tínhamos essa idade. Essas letras ressoam com um público mais jovem. Mas foi aí que percebi uma mudança, quando começamos a tocar em festivais e percebemos que estávamos conquistando um público mais jovem nos EUA.”

Já Roland Orzabal ficou satisfeito com o resultado de The Hurting em sua época de lançamento: “É um álbum muito consistente com sua própria personalidade distinta. Não tenho certeza se fizemos um álbum mais emocionante desde então, mas gostaria de pensar que atingimos picos musicais mais elevados.”

The Hurting em vinil de meia velocidade, trabalhado no estúdio dos Beatles

Usando a tecnologia Half Speed Remaster pelo respeitado engenheiro de áudio Miles Showell nos lendários estúdios Abbey Road em Londres - icônicos pelos trabalhos dos Beatles nos anos 1960 - The Hurting foi trabalhado com uma mixagem Dolby Atmos , que remixa o álbum em áudio espacial e tridimensional .

Confira o conteúdo completo de The Hurting :

Lado A

The Hurting

Mad World

Pale Shelter

Ideas as Opiates

Memories Fade

Lado B

Suffer the Children

Watch Me Bleed

Change

The Prisoner

Start of The Breakdown