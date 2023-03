Foto: Reprodução / Instagram / @edsheeran Ed Sheeran abre novo álbum 'Subtract' anunciando novo single 'Eyes Closed'





O astro britânico Ed Sheeran abre os trabalhos de seu próximo disco Subtract com o anúncio do novo singles Eyes Closed , que estará disponivel nas plataformas digitais pela Warner Music , via Atlantic Records , no dia 24 de março .

Sheeran anunciou a novidade com uma publicação em sua conta oficial no Instagram , disponibilizando, inclusive, a capa do single .





Já no TikTok , o cantor resolveu apresentar a parte instrumental de Eyes Closed .

Subtract está previsto para ser lançado no dia 5 de maio , concluindo os temas matemáticos abordados nos títulos dos recentes álbuns de Ed Sheeran .

Confira:



‘Eyes Closed’ - New Single - 24/03/23 pic.twitter.com/cNTpPPjrer — Ed Sheeran Brasil (@EdSheeranBrCom) March 8, 2023