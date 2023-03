Foto: Reprodução / Instagram / @anitta Anitta quer encerrar contrato com a Warner Music: "Me deem importância"





Parece que a relação de Anitta com a gravadora Warner Music Brasil está desgastada. Pelo menos é o que a hitmaker de Envolver deixou transparecer nesta semana, após reclamar com veemência da casa discográfica.

Foi na madrugada da última quarta-feira (8) que a Poderosa resolveu desabafar para seus fãs sobre a sua situação com a major .





"A comunicação da Warner é tão boa que eles me colocam em um post de feliz Dia das Mulheres, embora eu tenha que vir a público pedir o respeito feminino que essa data representa usando no fundo a música que eles disseram que nunca daria certo sem um feat porque eu não era forte o suficiente para isso", iniciou Anitta .

E seguiu, queixando-se: "Neste dia da mulher, em vez de um post fofo eu adoraria que o CEO fizesse o que ele me prometeu a um mês atrás, depois que eu perguntei quanto custava para terminar o contrato e ele disse que isso não aconteceria.... me respeitem, a jovem mulher, dando pelo menos um pouco de importância real à conversa justa, honesta e respeitosa que pedi com você, em vez de enviar seus advogados para falar com os meus sobre dinheiro quando eu disse que já aceitei o triste fato injusto de que sou o principal investidor aqui e pedi à gravadora para fazer apenas o trabalho simples que deveria: promover minha música".

Ainda em pleno desabafo, Anitta chegou a revelar o que ela pediu à gravadora em um e-mail, dizendo que não sabia "como trabalhar assim" , quando os seus pedidos não foram atendidos: "Havia apenas uma conversa acontecendo, a dos advogados. A segunda está acontecendo agora porque vim e pedi a resposta que você me prometeu pessoalmente há um mês. E é assim que a Warner Music é, temos que continuar pedindo as coisas que vocês deveriam fazer naturalmente. Eu não sei como trabalhar assim. Quando me comprometo com algo, não preciso que as pessoas me perguntem onde está o que prometi que faria. E se você não tem tempo para se dedicar, não se comprometa com milhares de artistas" , concluiu.

Ao que ficou claro, Anitta se encontra em desentendimentos com a Warner Music e não a Warner Records , gravadora que também pertence à Warner Music Group , contudo, esta opera em Nova York (EUA).