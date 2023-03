Foto: Divulgacao Zé Henrique & Gabriel anunciam retorno à música com novo single





Depois de muitos pedidos dos fãs, a dupla Zé Henrique & Gabriel volta à atividade na indústria musical e já visualiza seu retorno, também, aos palcos.

Nesta sexta-feira (10) os cantores lançam nas plataformas digitais a faixa Coração Bipolar com a participação de Ícaro & Gilmar . O videoclipe já está disponível no YouTube e foi liberado na última sexta-feira (3), após três dias da gravação do DVD, em Goiânia (GO), chegando a ficar em destaque entre os vídeos em alta da plataforma.





Coração Bipolar foi gravada por Zé Henrique & Gabriel no DVD Histórico , lançado originalmente em 2017. Naquela época a dupla contou com uma participação muito especial, a saudosa Marília Mendonça (1995-2021).

Na nova versão, além da releitura sob produção musical de Rick Azevedo , conta com a potência vocal e carisma de Ícaro & Gilmar , que é uma das revelações do sertanejo atual, trazendo a jovialidade que Zé Henrique & Gabriel vão imprimir nesta nova fase, sem perder a essência da dupla.

A gravação do novo DVD foi no último dia 28 de fevereiro , marcando oficialmente a volta do projeto e a entrada no escritório NA Produções Artísticas , e teve ainda as participações de Humberto & Ronaldo, Naiara Azevedo, Diego & Victor Hugo, Fred & Fabrício e Diego & Arnaldo .

O repertório foi formado por sucessos dos 22 anos de atividade da dupla numa roupagem atual e na voz do novo Gabriel - um jovem cantor sorocabano de 19 anos que a partir de agora passa a dividir o microfone com o ídolo.

“Eu precisava de alguém a altura para caminhar comigo neste recomeço. Eu achei uma pessoa muito especial, um cara que sempre foi muito fã da dupla, admirador da história e do repertório de Zé Henrique & Gabriel” , conta ZH .

Foram intensos os apelos para a volta da dupla Zé Henrique & Gabriel nos últimos cinco anos. Aclamada pelo público, a dupla reuniu ao longo das mais de duas décadas de carreira uma coleção de hits e o reconhecimento nacional.

Mesmo envolvido em um projeto solo, recém-lançado, Zé Henrique não conteve os inúmeros pedidos de fãs e do mercado, além da vontade pessoal e de sua família em retomar o projeto. Foi com o convite de Rafael Cabral , da NA Produções Artísticas, que o cantor passou a cogitar pela primeira vez uma volta.

Segundo Cabral , a história da dupla e o estilo são marcantes dentro do mercado sertanejo: “Eu particularmente gosto muito de Zé Henrique & Gabriel, e sentia um espaço que eles deixaram no mercado, pois é um projeto único e vejo muita oportunidade para a dupla”, explica o empresário.