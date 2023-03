Foto: Divulgacao Kryour lança single e clipe da inédita “Why Should I Know?”





A banda Kryour, que se estabeleceu como um dos nomes proeminentes do metal no Brasil, lançou no dia 3 de março , em todas as plataformas digitais pela Universal Music , via Outono Music , o inédito single Why Should I Know? . Além do streaming, a composição recebeu um videoclipe notável, disponível no canal oficial do grupo no YouTube .

Com uma sonoridade pesada e melódica, a Kryour apresenta aos fãs um som rico em influências, que olha para o futuro, com o foco em trabalhar com sonoridades mais modernas. A banda se utiliza de elementos eletrônicos e melodias mais acessíveis no instrumental e nas linhas vocais, entretanto, sem deixar de lado a sonoridade pesada que marcou sua trajetória até então.





A banda, que tem como alicerces o death metal melódico e o metalcore , planeja lançar um EP em um futuro próximo, no qual explora mais a fundo referências musicais e estilos, arranjos e efeitos.



