Foto: Divulgacao Gravadora gerou mais de US$ 1 bilhão por trimestre com streaming em 2022





No inicio deste mês, a Universal Music Group , maior conglomerado de música gravado do mundo na atualidade, divulgou seus resultados financeiros com base em seus dados de 2022 que mostram que a empresa gerou mais de US$ 1 bilhão por trimestre, em média, a partir das receitas de assinantes de streaming . As informações são do Music Business Worldwide .

A Universal Music é a casa discográfica de grandes nomes da indústria musical como Taylor Swift The Beatles, The Rolling Stones, Katy Perry, Queen, Justin Bieber, Nirvana, Bee Gees, Paul McCartney, The Weeknd, Nick Minaj, J Balvin, BLACKPINK , entre outros.





Para se ter uma ideia, as receitas de streaming de música gravada da UMG cresceram 10% em relação ao ano anterior em 2022 .

Marketing relacionado a turnês também potencializou lucro da gravadora

A categoria de receita de mercadorias e outros da UMG cresceu para € 618 milhões em 2022 (cerca de R$ 3,4 bilhões no câmbio atual), um aumento correspondente de 54,1% em relação ao ano anterior, já que o que foi arrecadado em merchandising relacionado a turnês se beneficiou do retorno das turnês após o período de maior gravidade da pandemia do coronavírus .