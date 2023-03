Foto: Divulgacao Pitty se torna embaixadora do projeto EQUAL do Spotify





Durante os últimos dois anos, o Spotify tem fomentado a equidade de gênero no universo musical por meio do programa global EQUAL . Com o compromisso de dar mais visibilidade para o público feminino, a plataforma apresenta iniciativas

voltadas a playlists e artistas locais e globais.



O projeto conta com 400 embaixadoras de todo o mundo . Os usuários da plataforma podem encontrar todos esses conteúdos no EQUAL Hub , que é um espaço dedicado a destacar mulheres criadoras. Apenas no primeiro ano da iniciativa, a maior plataforma de músicas do mundo conseguiu impulsionar mais de 13 milhões de horas em streamings do programa EQUAL . Para entrar nas listas, as músicas devem ser 100% escritas, produzidas e performadas por mulheres .





O Spotify também conta com a iniciativa EQUAL Global Music Program , que estende recursos e oportunidades para mulheres artistas e amplifica sua música por meio da principal lista de reprodução EQUAL Global e das listas de reprodução locais EQUAL .

Além disso, o streaming também criou um diretório em parceria com a SoundGirls , o EQL Directory , que permite que mulheres criem um perfil e reivindiquem seu espaço na comunidade, mudando o atual cenário do mercado de áudio.



Neste mês de março, quando se comemora o Dia Internacional das Mulheres , o programa EQUAL apresenta a Pitty como embaixadora: "A música é uma ferramenta extremamente importante para os movimentos de equidade de gênero, porque

através dela temos uma forma de nos comunicar com as pessoas de um jeito muito profundo. Há um pilar ali: melodia, letra e ritmo. Esses elementos juntos se tornam um tripé muito poderoso para passar mensagens sobre afirmação feminina, direitos

das mulheres e comportamento na sociedade; se tornam ferramentas para discutir a contemporaneidade e como podemos nos comportar de um jeito mais justo, mais equilibrado, mais igualitário realmente. Não só na música, como também na sociedade. A música serve de pano de fundo para que a gente fale sobre equidade na sociedade de forma mais ampla ", comenta a artista.



Pitty , que é capa da playlist, indicou cinco faixas femininas que ela acompanha para fazer parte da playlist EQUAL Brasil do mês.

São elas:



• Maria da Vila Matilde por Elza Soares

• Pagu por Rita Lee

• Diamonds por Rihanna

• Strange Things Happening Every Day por Sister Rosetta Tharpe

• O Corre por Jup do Bairro