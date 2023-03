Brian Ziff Disco conta com 31 faixas extraídas de dois shows do astro canadense em Los Angeles





O astro canadense The Weeknd lançou nesta segunda-feira (7) o seu primeiro álbum ao vivo Live At Sofi Stadium , uma coletânea de 31 faixas extraídas de dois shows do cantor em Los Angeles no mês de novembro de 2022. O disco

já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Musi c, via Republic Records .

The Weeknd Live At Sofi Stadium é uma amostra da turnê After Hours Til Dawn Tour , que abrange toda a carrerira e inclui poderosas interpretações ao vivo de Wicked Games, Kiss Land, The Hills, Starboy, Can't Feel My Face, Save Your Tears , Die For You e Blinding Lights . A produção executiva é assinada por The Weeknd & Mike Dean .





O álbum complementa o especial Live at SoFi Stadium , transmitido pela HBO .

No início desta semana, The Weeknd fez história como o primeiro artista a atrair 100 milhões de ouvintes mensais no Spotify . Ele alcançou a maior contagem mensal de ouvintes de todos os tempos na plataforma , cerca de 100,4 milhões . Isto o consagra como artista número 1 do mundo no Spotify . Enquanto isso, seu mega-hit Blinding Lights continua sendo a canção mais transmitida pelo streaming em todos os tempos, com 3,4 bilhões de streams .



Seu recente remix de Die For You com Ariana Grande também continua a explodir em números, com 23,2 milhões de streams no Spotify em menos de uma semana. A colaboração veio na esteira do espantoso ressurgimento do single que completou a mais longa escalada para o número 1 na história da rádio dos EUA .

