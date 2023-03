A popstar Miley Cyrus surpreendeu seus fãs nesta segunda-feira (6) ao revelar que seu novo trabalho de estúdio Endless Summer Vacation , que chega às plataformas digitais pela Sony Music , via Columbia Records nesta sexta-feira (10), será dividido em duas partes: Manhã e Noite , estilizadas em AM e PM .

Endless Summer Vacation conta com 13 faixas inéditas com destaque para o megahit Flowers , que tem alcançado grande performance nas plataformas digitais, principalmente no Spotify .





“A manhã, para mim, é um momento potencial de novas possibilidades, é um novo dia surgindo. A noite é hora de relaxar, de se recuperar, ou então de sair e vivenciar um lado mais feroz. Los Angeles tem muito disso, de sair e se sentir em apuros, fervendo até a superfície, o que me inspira muito” , disse Miley Cyrus .

Até o momento, Endless Summer Vacation conta com as seguintes faixas:

1. Flowers

2. Jaded

3. Rose Colored Lenses

4. Thousand Miles (com Brandi Carlile)

5. You

6. Handstand

7. River

8. Violet Chemistry

9. Muddy Feet (com Sia)

10. Wildcard

11. Island

12. Wonder Woman

13. Endless Summer Vacation