Foto: Reprodução / Instagram /@leomessi Sony Music assina acordo com Messi para nova série animada





A divisão de conteúdo premium da gravadora Sony Music Entertainmen t anunciou nesta segunda-feira (6) sua nova parceria com a Leo Messi Management SL para desenvolver uma nova série animada original inspirada no astro do futebol argentino Lionel Messi .

"Desde criança sempre gostei de séries de animação e meus filhos são grandes fãs de personagens animados. Poder participar de um projeto de animação me deixa feliz, pois realiza um dos meus sonhos! Quero agradecer a Sony Music por juntar-se a este projeto e esperamos que todos gostem do resultado, especialmente as meninas e os meninos", disse Messi .





Fernando Cabral , vice-executivo presidente de desenvolvimento de negócios da Sony Music Entertainment Latin-Iberia , celebrou o novo acordo da empresa discográfica com a lenda do futebol mundial: "É um privilégio para a Sony Music colaborar com Lionel Messi neste projeto, para demonstrar o poder e os ensinamentos do esporte em conjunto com o melhor jogador de futebol de todos os tempos e um dos melhores atletas da história. Mal podemos esperar para trazer esta série emocionante às telas para o público de todas as idades ao redor do mundo”.

De acordo com a Sony , a nova série animada estará disponível em inglês, espanhol, entre outros idiomas . O projeto será supervisionado pela divisão de conteúdo premium da empresa que realizará, também o desenvolvimento e a distribuição

do conteúdo audiovisual .

Messi levou a Argentina à conquista da Copa do Mundo em dezembro de 2022 . Fora de campo, ele é reconhecido por seu espírito esportivo e paixão pelo esporte, que estará muito presente ao longo da série.