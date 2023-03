Foto: Divulgacao Rafa Borges: como o sucesso do Rock In Rio pode impactar no festival The Town





Um dos assuntos que mais ganharam manchetes nos jornais e portais recentemente é o novo empreendimento voltado ao entretenimento, o festival The Town , que acontecerá neste ano em São Paulo .



Rafa Borges , especialista quando o assunto é finanças, analisa a forma arrojada o investimento para que o The Town aconteça: "Há um investimento bastante robusto por parte dos organizadores do The Town que é da ordem de R$ 300 milhões e isso é muito importante para movimentar os serviços da cidade, que serão impactados, bem como seus pontos culturais, haja visto que muitas pessoas de diversas cidades do Brasil e até do mundo estarão na capital paulista para vivenciar esta experiência audiovisual".



Questionado se o sucesso do The Town em São Paulo será o mesmo do Rock In Rio , Rafa Borges explica: "Não há dúvidas! O Rock In Rio tem sido um case de sucesso financeiro há décadas e certamente os organizadores utilizarão dessa experiência para os shows que acontecerão na capital paulista".



Tal experiência e conhecimento no campo financeiro não veio da noite para o dia para Rafael Borges : ele construiu seu patrimônio após seu sucesso profissional em segmentos como atendimento ao cliente, marketing de influencers, lançamento de infoprodutos, além de gestão de pessoas pela internet e de um novo segmento que é uma intermediadora de pagamento que irá facilitar transações pelo Brasil inteiro.



Mas não é só nisso que Rafa Borges concentra seu talento: ele também está imerso no mundo dos esportes: "Já apareci com alguns jogadores de futebol, como Alec Gol e Falcão, mas também tenho contato com vários outros empresários como Pablo Marçal, Marcos Paulo e Jonatan de Santi".



"Quero tornar minha holding cada vez maior, impactando a maior quantidade de pessoas possíveis", revela Rafa Borges. "Dentre os objetivos, sermos referência em atendimento ao cliente, nosso foco é e sempre será no UX (experiencia do usuario)" .