Foto: Warner Music Simply Red anuncia "Time", o 13º álbum de estúdio para maio





O grupo Simply Red , liderado pelo seu frontman Mick Hucknall , anunciou no inicio deste mês que lançará seu novo álbum Time no dia 26 de maio de 2023 pela Warner Music . Este trabalho inédito, sucessor de Blue Eyed Soul de 2019, contará com 12 faixas inéditas sob a produção de Andy Wright .

Time abordará todos os gêneros que construíram a bem sucedida carreira do Simply Red , com gêneros como o R&B, soul music, blues e funk .





A divulgação deste novo disco do Simply Red inicia com Better With You , uma homenagem à Gabriella , mulher de Hucknall . Ambos estão casados há 10 anos.

Entre as músicas escolhidas para Time , há um cover especial de My Love , clássico do ex-Beatle Paul McCartney , gravado ao vivo, na versão deluxe do disco.

Time chegará ao mercado internacional em CD e vinil .

Confira a tracklist de Time :

1. Better With You

2. Just Like You

3. Let Your Hair Down

4. Shades 22

5. It Wouldn't Be Me

6. Never Be Gone

7. Too Long At The Fair

8. Slapbang

9. Hey Mister

10. Just Like You (Pt. 2)

11. Butterflies

12. Earth In A Lonely Space