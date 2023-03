Foto: Reprodução / Twitter / @rihanna Rihanna se tornou a artista mais ouvida da história do Spotify





Não há dúvidas que a popstar Rihanna é um verdadeiro fenômeno da indústria musical no século XXI . Dona de tantas marcas históricas, a cantora se tornou, nesta segunda-feira (6), a artista feminina mais ouvida da história do Spotify , com mais de 80 milhões de ouvintes mensais na plataforma .

Tal marca vem na sequência de sua grande apresentação no famoso e concorrido

intervalo do SuperBowl , que ocorreu em fevereiro .

Agora, com esse montante extraordinário de ouvintes, ela supera nomes como

Taylor Swift e Miley Cyrus no Spotify .

No ranking geral da plataforma, Rihanna fica atrás apenas do astro canadense The Weeknd, outro nome que coleciona grandes performances comerciais na plataforma digital. O dono de sucessos como Starboy, Can't Feel My Face e Save Your Tears , está no topo da seleta lista dos artistas com os maiores números de ouvintes mensais, totalizando 105 milhões de usuários que acompanham sua obra mensalmente.