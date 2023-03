Foto: Sony Music / RCA Records Estrela pop colombiana em sua trajetória revisitada em 'It's no lie, Shakira, Shakira'





A estrela pop colombiana Shakira recebeu uma homenagem especial no Museu do Grammy em Los Angeles (EUA) na última sexta-feira (4) com a exposição It’s no lie, Shakira, Shakira: The Grammy Museum Experience .

A exposição revisitará toda a trajetória de Shakira , desde sua origem humilde na cidade colombiana de Barranquilla até o seu estrelato mundial.





O local conta com espaços interativos que apresentam todo o conceito do processo criativo da exposição, bem como arquivos pessoais da artista e filmes originais . Também há um espaço imersivo que teve sua inspiração na turnê El Dorado .

“É uma honra ter a jornada da minha carreira exposta no museu do Grammy. Estas peças são um testemunho de tantos momentos indeléveis que aprecio e estou muito feliz por poder reviver essas memórias com aqueles que me apoiaram e continuam a apoiar como artista” , disse Shakira ao Grammy Museum .

A exposição também conta com as roupas que a cantora usou durante sua grande apresentação no intervalo do SuperBowl em 2020.

"Shakira é a rara superestrela que descobriu uma maneira de continuar evoluindo como artista enquanto aumenta seu público expansivo junto com ela" , observa Jansen , curador-chefe do Grammy Museum . "Ela é uma estudante séria de música, e o museu do Grammy está animado para oferecer uma exposição dinâmica que reflete sua inteligência e arte”.