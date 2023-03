Foto: Universal Music Taylor Swift lança coleção de produtos para a sua nova turnê





A cantora pop Taylor Swift revelou na última semana uma coleção de produtos que farão parte do trabalho de merchandising de sua nova série de shows The Eras Tour .

Intitulada Through the Eras , a coleção contará com 10 camisetas , que estamparão o tema de um álbum da artista.





Além disso, uma linha de roupas estará incluída na campanha, bem como um suéter cinza e um moletom branco .

A The Eras Tour terá inicio no dia 17 de março com shows na América do Norte .