Foto: BMG Lenny Kravitz apresentará o 'In Memoriam' do Oscar 2023





O cantor Lenny Kravitz foi anunciado nesta segunda-feira (6) pelos produtores Glenn Weiss e Ricky Kirshner como apresentador do In Memoriam do Oscar 2023 , que acontecerá no dia 12 de março em Hollywood, nos EUA.

A noite de gala do cinema será conduzida pelo apresentador Jimmy Kimmel . O evento será transmitido do Dolby Theatre às 21h (Horário de Brasília).





O In Memoriam realiza uma homenagem aos atores e membros que contribuiram com a indústria cinematográfica que faleceram no ano anterior.

Lenny Kravitz é um dos grandes nomes da indústria musical, com 11 álbuns lançados e mais de 40 milhões de discos vendidos em todo o mundo . Ele já recebeu 4 Grammy's Awards em sua carreira, além de atuar no cinema.