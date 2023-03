Foto: Divulgacao Decepcionada, Lana Del Rey é dúvida no Glastonbury Festival





A cantora pop Lana Del Rey não tem muita certeza de sua apresentação no Glastonbury Festival 2023 . Na verdade, ela nem sequer ficou impressionada quando os organizadores do evento a anunciaram no lineup.

O Glastonbury já oficializou a presença do Arctic Monkeys, Guns N'Roses, Lizzo e Elton John que já aparecem até no pôster do festival.





"Bem na verdade, estou liderando a segunda etapa. Mas como não houve consideração em anunciar isso, veremos" , disse Lana Del Rey em sua conta oficial no Instagram.

Uma fonte próxima da cantora, disse que ela estava "desapontada" e até mesmo "decepcionada" .

"Lana está desapontada. Ela estava orgulhosa de fazer uma manchete, mas no anúncio (do festival) seu nome está enterrado entre artistas menos conhecidos. Ela se sente decepcionada por ser apreentada como uma reflexão tardia atrás do trio masculino" , disse a fonte ligada ao The Sun .