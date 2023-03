Foto: Divulgacao Gledson Nunes sobre o mercado de entrenimento nos EUA: "precisamos conectar o Brasil"





Qual a idade para o sucesso? Certamente não há uma resposta exata para essa pergunta, mas aquele estereótipo de gestor de idade avançada e cabeça branca já não existe mais, prova disso é que os jovens na faixa etária entre 18 a 30 anos representam 55% dos novos empreendedores no país, de acordo com estudo divulgado pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM) em parceria com o Sebrae , em 2021.

A chamada geração Z , já nascida e formada em uma era mais digitalizada e integrada já consegue, inclusive, inspirar futuros empreendedores. Segundo uma pesquisa da Yubo , plataforma social da geração Z, 50% dos jovens entre 13 e 25 anos que responderam ao estudo disseram que pretendem abrir um negócio próprio no futuro e apenas 25% entre os entrevistados disseram que a possibilidade nunca fez parte dos planos.





Já consolidado e integrando esta nova geração de influência no mercado, Gledson Nunes , aos 23 anos , lidera a Nunes Entretenimento , agência de gerenciamento artístico e comunicação no Brasil, com base em estratégia de música e entretenimento, atuando no mercado nacional, latino e norte-americano.

O empresário e manager artístico atende clientes como Gabriela Rocha, Maverick City Music, Elevation Worship, AMÉM , Léo Brandão, Julliany Souza, Hillsong Worship, Hillsong United, Hillsong Young and Free, Christine D’ Clario, Miel San Marcos, Sarah Beatriz, Isaías Saad para citar alguns nomes.

A agência do jovem empreendedor atende também parceiros globais como Sony Music , Oni Music, Adarga Group e Capitol Records, considerada uma das maiores gravadoras do mundo.

“Escolhi para minha vida trabalhar em m negócio competitivo, que pode desafiar a essência, mas eu não gostaria que fosse de outra maneira. Este negócio me ensinou o valor de trabalhar com paixão e ter uma voz única. Estou deixando minha marca e isso faz parte do esforço maior que estamos fazendo e da história que estamos tentando contar para tornar a indústria um lugar mais rico” , disse Gledson .

Aposta no mercado gospel

Uma das principais estratégias da Nunes Entretenimento é avançar no mercado gospel, o que vêm sendo consolidado com o sucesso da cantora e compositora Gabriela Rocha . A artista mais ouvida no segmento em 2022, lançou seu novo álbum em fevereiro deste ano, A Presença . Uma das faixas do projeto, a canção Me Atraiu , já alcançou a marca de 10 milhões de visualizações no YouTube , umas das 100 músicas mais escutadas no Brasil .

Questionado sobre como o mercado brasileiro poderia ampliar sua conexão com o entretenimento norte-americano, Nunes é enfático: "No mercado americano de hoje existem muitas oportunidades para o Global, a partir disso chegou a hora de conectar o Brasil com os EUA para a expansão da música brasileira em outras línguas, construir para consolidar uma carreira junto as grandes empresas e marcas fora do país".