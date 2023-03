Foto: Universal Music Show virtual do ABBA está prestes a rodar o mundo





Durante uma teleconferência de resultados para a Universal Music Group na última semana, Sir Lucian Grainge , presidente do maior conglomerado de música do mundo, confirmou que pretende levar o ABBA Voyage , projeto digital dos avatares de membros da lendária banda sueca, para ser apresentado ao redor do mundo .

Desde o inicio de suas atividades, o ABBA Voyage tem sido apresentado no ABBA Arena , construído no Queen Elizabeth Olympic Park , em Londres , onde ficará até janeiro de 2024 .





Contudo, nenhuma data ainda foi confirmada para uma provável turnê mundial .

Os donos de clássicos como Dancing Queen, Take Chance On Me, Fernando e Chiquitita lançaram o espetacular concerto holográfico em maio de 2022 , depois de ser elaborado por muitos anos, chegando a ser até adiado por não estar na qualidade almejada por sua equipe de desenvolvimento.

ABBA Voyage revisita a carreira da banda formada por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad em um show de 90 minutos , onde é apresentada, também, uma das mais recentes composições do ABBA, o single Don't Shut Me Down .

O último show presencial com todos os integrantes do ABBA aconteceu há 41 anos .

“Se você é um fã do ABBA, que lealmente ficou conosco por muitos anos, nossa esperança é que você veja os Abba-tars como agentes na nova história, o que pode levar a coisas novas e empolgantes no futuro", disse a banda.