Foto: earMUSIC Extreme, de 'More Than Words' está de volta com novo álbum 'Six'





A banda Extreme , original de Boston (EUA), está de volta e acaba de anunciar seu novo álbum Six , que chegará às plataformas digitais no dia 9 de junho .

Eles alcançaram o estrelato mundial nos anos 1990 com os megahits More Than Words e Stop The World .

Six marca o primeiro trabalho de estúdio do Extreme em quase 15 anos . Em um comunicado da banda enviado à imprensa, o conceituado guitarrista Nuno Bettencourt , disse que encontrou inspiração musical para o álbum quando um de seus heróis de longa data faleceu.

"Quando Eddie Van Halen faleceu, realmente me atingiu" , revela Bettencourt . " Não

serei eu quem assumirá o trono, mas senti alguma responsabilidade em manter a

gutarra viva. Então, voucê ouve muito fogo no disco".

Já o frontman Gary Cherone , garante que o Extreme continua motivado para

seguir em frente, de uma forma bem humorada: “Com o Extreme, sempre há muita

paixão e um pouco de urina e vinagre”.

E completou: "Não estamos competindo com ninguém, mas nos esforçamos para nos superar. Há alguns momentos neste álbum em que fizemos. Conseguimos ficar juntos depois de todos esses anos. Sentimos que temos algo a provar quando subimos no palco ou no estúdio. Por causa disso, acredito que algumas dessas músicas estão entre as melhores que já escrevemos.”

A última vez em que o Extreme esteve no Brasil foi no ano de 2015 .