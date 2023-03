Foto: Divulgacao Daft Punk anuncia versão comemorativa de 'Random Access Memories'

Daft Punk , a dupla parisiense formada por Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo , responsável por obras primas construídas dentro da dance music e pop , já não existe mais. Sua atividade se encerrou oficialmente no dia 22 de fevereiro de 2021 , quando os artistas franceses divulgaram um vídeo de oito minutos nas redes sociais, intitulado Epilogo .

Agora, dois anos depois, eles anunciam o lançamento de uma edição estendida do icônico álbum Random Access Memories , um dos melhores trabalhos realizados na indústria musical na década de 2010, como forma de celebrar 10 anos de seu lançamento original .





A nova versão chegará às plataformas digitais pela Sony Music no dia 12 de maio .

Random Access Memories abriu o caminho para o que Daft Punk conquistasse 5 prêmios Grammy Awards , depois de revelar os sucessos Get Lucky (com mais de 1 bilhão de streams ) e Instant Crush (com 800 milhões de streams ).

Além disso, o quarto disco da discografia dos artistas franceses, foi laureado com importantes colaborações artísticas de Pharrell Williams, Nile Rodgers, Giorgio Moroder, Todd Edwards e Paul Williams .

Random Access Memories 10th Anniversary Edition revelará o processo criativo de Thomas e Guy-Manuel neste traballho ao longo de seus 35 minutos de músicas inéditas em 9 faixas. Esta edição expandida estará disponíve internacionalmente em vários formatos e, no Brasil , será disponibilizada nas plataformas de streaming e download .

O álbum original também será disponibilizado pela primeira vez na inovadora tecnologia de áudio Dolby Atmos .

Confira o conteúdo completo da nova edição de Random Access Memorie s :

Give Life Back to Music

The Game of Love

Giorgio by Moroder

Within

Instant Crush

Lose Yourself To Dance

Touch

Get Lucky

Beyond

Motherboard

Fragments of Time

Doin’ it right

Contact

Horizon (Japan CD)

GLBTM (Studio Outtakes)

Infinity Repeating (2013 Demo)

GL (Early Take)

Prime (2012 Unfinished)

LYTD (Vocoder Tests)

The Writing of Fragments Of Time

Touch (2021 Epilogue)