Foto: Sony Music / Columbia Records 'Flowers' de Miley Cyrus deve quebrar recorde de Adele no Reino Unido





A popstar Miley Cyrus , que está à uma semana do lançamento de Endless Summer Vacation , seu oitavo álbum de estúdio, está presenciando a boa performance de seu lead single Flowers abrindo caminho para que se torne a música mais tocada do Reino Unido . A faixa já contabiliza mais de 5,2 milhões de streams nas plataformas digitais até agora.

Com isso Flowers já está há sete semanas no topo da Official Charts Company e deve se tornar o single número 1 mais antigo de uma artista solo feminina no mercado britânico.







Se continuar firme nesse ritmo, ela pode alcançar o mesmo feito de Adele com Easy On Me e até mesmo quebrar o recorde de oito semanas não consecutivos no topo do Reino Unido , registradas entre 2021 e 2022 .

Flowers foi lançado em 12 de janeiro de 2023 pela Sony Music , em um novo contrato de Cyrus com a sua nova casa discográfica, a lendária gravadora norte-americana Columbia Records . A faixa teve seu debut no topo da Billboard Global 200, além de permanecer na liderança dos charts de 30 países , incluindo os EUA e o Reino Unido .

Endless Summer Vacation estará disponivel nas plataformas digitais no dia 1 0 de março .