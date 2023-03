Foto: Reprodução / Instagram / @coldplay Chris Martin deu conselhos no inicio de carreira do Chvrches

Chris Martin , frontman do Coldplay , uma das maiores bandas de pop do mundo, chegou a dar apoio a Martin Doherty , líder do Chvrches em 2014, para que eles progredissem artisticamente em seu segundo álbum.

Durante uma entrevista ao The Musical Express , Doherty revelou: "Eu conheci Chris Martin no Big Weeknd da Radio 1 (BBC) logo após o lançamento do nosso primeiro álbum e ele foi realmente adorável e me deu ótimos conselhos sobre como manter o ritmo e fazer seu segundo álbum".

"Acho que o que ele estava dizendo era que a chance que tínhamos naquela época era meio incomum e que, se pudéssemos capitalizar esse momento, talvez pudéssemos transformá-lo em uma carreira de longo prazo. E aqui estamos nós, 10 anos depois, continuando" , completou.

O tempo passou e agora o Chvrches apoiará o Coldplay durante seus próximos shows no Brasil .

A banda conta agora com Lauren Mayberry e Iain Cook entre seus integrantes.