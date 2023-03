Foto: Flaney Diego & Arnaldo assinam com a Believe e gravam novo DVD





A dupla Diego & Arnaldo assinou nesta semana um novo acordo com a distribuidora digital francesa Believe , uma das gigantes do ramo. O modelo de negócios, intitulado Artist Service , é considerado inovador.

Na prática, o Artist Service funciona como um híbrido entre uma gravadora e uma distribuidora oferecendo serviços de marketing e buscando remuneração mais justa para os artistas.

Contando com equipes dedicadas e atendimento personalizado, o modelo é uma solução para artistas que buscam investimento, construção estratégica e um plano de marketing completo .





Empresa pretende abrir escritório em Goiânia, com foco no mercado sertanejo

A Believe está com planos de abrir um novo escritório em Goiânia (GO) para se aproximar ainda mais do mercado sertanejo. Com matriz francesa e operação em mais de 30 países , a empresa possui atualmente escritório no Rio de Janeiro .

“Já acompanhava a dupla, acredito demais no talento deles e sei que há espaço para crescerem ainda mais. Além de ter qualidade e compromisso, eles são agenciados pela MEGA, um dos grandes escritórios do gênero. E agora contam com

a expertise do setor de Artist Services da Believe, prioridade global da companhia, que tem o sertanejo como foco no mercado local", explica Jaime Costa , Diretor Geral da Believe no Brasil e em Portugal .

Diego & Arnaldo celebraram a nova parceria, que inicia um novo momento em suas carreiras: "A gente está muito feliz com mais esse passo importante na nossa carreira, estamos agora oficialmente assinados com a Believe e cheio de novidades para contar. O DVD ‘Essência’ vai ser o maior da nossa carreira, produção e estrutura monstruosa, repertório diferente, temos certeza de que todo mundo vai gostar. Já conhecemos todo o time, vimos todo o planejamento e com certeza estamos em boas mãos! Vamos pra cima, que foguete não tem ré!”, declara a dupla.

Gravação de novo DVD

A dupla gravou na última quarta-feira (1) o seu novo DVD, intitulado Essência , captado durante um show dos artistas em Goiânia (GO) com diversas participações especiais como Bruno & Marrone, Jads & Jadson, Guilherme & Benuto, Icaro & Gilmar e Fred & Fabrício . Ao todo, 15 canções estiveram no setlist do show, entre inéditas e outros sucessos.

A produção musical é de Juninho Melo , que já trabalhou com grandes nomes do sertanejo como Henrique & Juliano e Bruno & Marrone e a produção de vídeo do renomado André Caverna , que possui projetos ao lado de artistas como

Jorge & Mateus, Israel & Rodolffo, Maiara & Maraisa e Barões da Pisadinha .

A data de lançamento será anunciada em breve.