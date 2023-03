Foto: Divulgação / Site oficial Wayne Shorter, lenda do jazz, morre aos 89 anos





Morreu nesta quinta-feira (2) em um hospital em Los Angeles (EUA) aos 89 anos , o lendário saxofonista Wayne Shorter , um dos grandes nomes do jazz em todos os tempos.

De acordo com uma reportagem do The New York Times, a informação da morte do músico foi dada por Alisse Kingsley , seu assessor. A causa do falecimento não foi informada.

Ao longo de sua carreira Wayne Shorter conquistou 11 estatuetas do Grammy Awards , além de outros grandes prêmios. Sua carreira iniciou nos anos 1960 com trabalhos realizados com outros grandes nomes do jazz como Art Blakey, Weather Report e Miles Davis .

Clássicos como Footprints, Black Nile e E.S.P. marcaram o estilo de Wayne Report dentro do jazz moderno .

Report chegou a gravar com o brasileiro Milton Nascimento no álbum Native Dance r de 1974. A voz de sucessos como Coração de Estudante e Canção da América chegou a visitar o amigo em sua casa em Los Angeles e explicou : "Ele não conseguiu ir me assistir, pois havia sofrido um acidente doméstico na noite anterior, mas dei um jeito de ir até a sua casa, e tivemos uma tarde linda, digna dos nossos tantos anos de irmandade e história".

Wayne Report , que anos mais tarde mergulhou no jazz-fusion , gravou com ícones do rock como Carlos Santana, The Rolling Stones e Joni Mitchell .

O grande talento em improvisação do saxofonista foi elogiado pelo The New York Times : "Ele não é apenas um dos maiores compositores de jazz, mas também o anjo do esoterismo, um ancião iluminado e misterioso".