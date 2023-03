Foto: Reprodução / YouTube 'Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman' estreia em março





A plataforma de streaming Disney+ disponibilizou nesta semana o trailer oficial do aguardado documentário Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman , que estreará no dia 17 de março .

O título é uma alusão ao clássico do U2 que abre o álbum The Unforgettable Fire , lançado originalmente em 1984 pela Island Records .

Em Bono & The Edge , produzido pela Disney Branded Television , o cineasta Morgan Neville apresenta Dave Letterman em sua primeira visita à cidade irlandesa de Dublin, onde encontra Bono e The Edge para uma performance inédita dos lendários músicos.

A produção audiovisual revelará imagens do show e uma série de diálogos entre

David Letterman, Bono e The Edge , que vão se aprofundar em uma amizade construída há mais de 45 anos e sua relação profissional como criadores de grandes sucessos do U2 como Pride, Where the Streets Have No Name, With Or

Without You , entre outros.

Assista ao trailer do documentário: