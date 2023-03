ideoniJunior Os 10 álbuns de vinil mais vendidos no Reino Unido em 2022





O mercado musical do Reino Unido teve um ano excepcional quando nos referimos ao formato vinil . Os novos artistas promoveram um aumento recorde nas vendas dos discos em 15 anos na região.

De acordo com a Official Charts Data da BPI (British Phonographic Industry), o sucesso do vinil em 2022 veio através das vendas de títulos de artistas como Harry Styles, Arctic Monkeys e Liam Gallagher .

Enquanto que a estrela pop Taylor Swift liderou o mercado de vinil no ano que se passou, a maioria dos novos títulos mais vendidos do ano em todos os formatos foi combinada por artistas de quase todas as nações e regiões do Reino Unido .

Houveram 30 álbuns que alcançaram o topo das vendas na região britânica de diferentes artistas ao longo do último ano.

“Não é nenhuma surpresa que a maioria dos talentos do Reino Unido que alcançaram o número um em 2022 sejam de fora de Londres” , observa Conrad Murray , gerente de artistas da SJM Concerts , que representa nomes como Blossoms, Paulo Heaton e Jacqui Abott . “Como gerente de Manchester, ficou evidente por muito tempo que você não precisa estar na capital (Londres) para ter sucesso – os artistas que represento são uma prova disso”.

Os discos recém-lançados ganharam uma representatividade na indústria que se torna cada vez mais significativa na venda de LP’s, sendo que os 10 mais vendidos do ano apresentam 8 títulos lançados em 2022 . Essa análise foi realizada pela Official Charts Company .

“O renascimento do vinil tem sido uma das histórias de sucesso mais bem-vindas dos últimos tempos” , disse Geoff Taylor , diretor executivo do BPI, BRIT Awards e Mercury Prize . “Embora inicialmente esse renascimento tenha sido construído em grande parte com fãs de música mais antigos se reconectando com álbuns preciosos do passado e com gerações mais jovens descobrindo lançamentos clássicos, cada vez mais o aumento contínuo nas vendas de LP’s tem sido impulsionado por novos lançamentos.”

Confira os 10 álbuns de vinil mais vendidos no Reino Unido em 2022:

1. Taylor Swift – Midnights

2. Harry Styles – Harry’s House

3. Arctic Monkeys – The Car

4. Liam Gallagher – C’mon You Know

5. Wet Leg – Wet Leg

6. Fleetwood Mac – Rumours

7. The 1975 – Being Funny in a Foreign Language

8. Fontaines D.C. – Skinty Fia

9. Arctic Monkeys – AM

10. Muse – Will of the People 2022