Reprodução/Instagram Danilo Gentili, Gato Galáctico e Felipe Neto

Horas depois de Felipe Neto usar o X/Twitter para comentar que estava "embasbacado" com o que o influenciador Ronaldo de Azevedo e Souza, conhecido como Gato Galáctico, havia se tornado ("Moleque era animador de vídeo non-sense e virou uma cópia série C do meu irmão, só que na versão extremista religiosa, adicionando ideias políticas de vocês sabem quem..."), Danilo Gentili resolveu sair em defesa dele.

Direcionando o post para o perfil de Galáctico, a quem chamou de "grande", o âncora do "The Noite" não economizou elogios: "Ele [Gato] criou um universo de extrema personalidade para crianças, trabalha para caramba, cativou o público com criatividade e de forma honesta, ama a família. Quando 'alguém assim' se destaca num lugar como esse gera bastante inveja. Sou fã desse cara".





Reprodução/Instagram Ronaldo de Azevedo e Souza, mais conhecido como Gato Galáctico

A polêmica toda começou após uma publicação feita por Ronaldo (já apagada das redes), na qual o criador de conteúdo respaldava a "legalização do leite cru". "Podemos descriminalizá-lo também? Não faz o menor sentido ser ilegal". Na foto, o artista aparece vestido de verde e consumindo a bebida láctea. O leite puro é associado aos nazistas como "apito de cachorro", termo utilizado para descrever mensagens codificadas, geralmente com teor discriminatório.

Grande @OGatoGalactico , um cara que criou um universo de extrema personalidade para crianças, trabalha pra caramba, cativou um público com criatividade e trabalho honesto, ama a família. Quando um cara assim se destaca num lugar como esse gera muita inveja. Sou fã desse cara. — Danilo Gentili (@DaniloGentili) June 28, 2024





Embasbacado com o que se tornou aquele “gato galático”…



Mlq era animador de vídeos non-sense…



Virou uma cópia série-C do meu irmão, só q na versão extremista religiosa, inserindo mensagens políticas de vcs sabem quem.



O cara literalmente me chamou de Lúcifer ontem 🤷🏻‍♂️ — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) June 27, 2024





O cara postou foto bebendo leite e usando camisa verde (procure saber a relação disso com movimentos de supremacia branca).



E bateu continência para um sujeito q disse q ele é "SALVADOR DA RAÇA".



Não dá pra ficar mais claro q isso. pic.twitter.com/0YYbZVAdSE — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) June 28, 2024





Ontem, fui alvo de críticas por beber leite cru e supostamente fazer associações a mensagens de supremacia. Isso é uma mentira absurda. Abomino o nazismo e todas as formas de autoritarismo e violência. Não tenho envolvimento com grupos supremacistas, tampouco neo-nazistas.



Por… — Ronaldo Souza (@OGatoGalactico) June 28, 2024