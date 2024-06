Reprodução/Instagram Ingrid Guimarães

Na tarde desta quarta-feira (26), Ingrid Guimarães esteve no programa "Sem Censura", da TV Brasil, fazendo uma reflexão acerca da trajetória e a importância de seus pais até chegar aos grandes teatros do Brasil. Porém, um detalhe acabou chamando atenção e 'roubando a cena' na atração: foi quando percebeu que a também atriz e apresentadora Cissa Guimarães sabia de muitos detalhes a seu respeito. Aí não deu outra, a artista suspirou aliviada e alegou estar cansada de "ir em podcast de gente que não investiga o mínimo".

Ao ver o influenciador Murilo Ribeiro, o Muka, repercutindo a fala da goianiense no X/Twitter, o analista de marketing Felipe Carvalheira, que fez parte do elenco do "Ilhados com a Sogra", comandado por Fernanda Souza, na Netflix, disse: "Já fui em alguns, que me chamaram por causa da participação no 'Ilhados' e sequer leram uma matéria para [tentar] entender do que se tratava o reality [...] Imagina ela, que tem uma história na dramaturgia". Xi!

Ontem, Ingrid Guimarães esteve no #SemCensura . Ao perceber que Cissa Guimarães sabia tudo sobre sua vida, a atriz desabafou e disse estar cansada de ir em podcast de gente que não pesquisa o mínimo. Verdades, né? Só verdades… pic.twitter.com/n1aFjrn9Se — Muka do Space 🎙️ (@falamuka) June 27, 2024





Já fui em alguns, que me chamaram por causa da participação no Ilhados e sequer leram uma matéria pra entender do que se tratava o reality... Imagina ela, que tem uma história como atriz. — Felipe Carvalheira 🏳️‍🌈 (@lipecarvalheira) June 27, 2024