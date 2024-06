Divulgação Carolina Nocetti e Anne Lottermann

Anne Lottermann, que comandou o extinto "Faustão na Band", ao lado de Fausto Silva e João Guilherme Silva, está apostando todas as fichas em seu novo projeto na web, o "D'Anne-se". Tanto que, na quarta-feira que vem, 3 de julho, a jornalista recebe a Dra. Carolina Nocetti para uma conversa descontraída, esclarecedora e que desmistifica o uso medicinal da cannabis.

Além da presença da planta no mercado farmacêutico, o bate-papo toca o campo ambiental. "Vejo diariamente a melhora na saúde de pacientes que não tinham opções terapêuticas ou esperança. O aumento da qualidade de vida de pessoas enfermas, cuidadores e familiares é impactante e não podemos mais fechar os olhos", declarou a médica durante a edição.





Antes disso, porém, Carolina Nocetti, com experiência internacional em consultoria técnica e aplicações clínicas de Cannabis sativa no Brasil, dá as caras no "Programa do João", de João Silva, na tela da Band. "Nos vemos no sábado, dia 29, às 20h30! Está lindo!", anunciou ela por meio de uma publicação no Instagram.