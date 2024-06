Reprodução/Instagram Ludmilla e Juju di Casa

Dias atrás, Ludmilla usou as redes sociais para anunciar que havia adquirido um apê novinho de quatro quartos e com vista panorâmica em EdgeWater, na Flórida, pela quantia de R$ 13,5 milhões. No meio da fala eufórica, a funkeira agradeceu a dois profissionais: Rodrigo Branco e Juju di Casa. O primeiro é o ex-diretor de programas da Band que foi de mala e cuia para lá e a segunda, Juliana Fernandes, que atua há décadas no mercado imobiliário da região.

Juju ressaltou, em recente entrevista ao jornal "O Estado de S. Paulo", que se mudou para os Estados Unidos aos 17 anos, focada em fazer uma faculdade de medicina. Os interesses se modificaram e ela decidiu estudar arquitetura para trabalhar com design de interiores. Nessa toada, terminou abrindo a própria empresa. Aliás, foi fazendo a ponte com famosos "made in Brazil" (Anitta, Larissa Manoela, José Aldo, Roger Guedes, Rodrigo Faro e Henrique e Juliano) que ganhou o título de "corretora das celebridades".





Mas antes que a gente acabe passando para outro tema, vale destacar que Juliana publicou uma foto ao lado da dona dos hits "Cheguei", "Hoje" e "Socadona" em seu perfil no Instagram, acompanhada da legenda: "Agora, de casa nova, a 'magic city' vai ser parada obrigatória para a Lud e família! Já estou com saudade". Entre as respostas, há frases como: "Louca para ver a decoração!", "Seu bom gosto é ímpar!" e "Juju maravilhosa".