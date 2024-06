Reprodução/Instagram Hadson Nery

Depois de Yuri Bonotto, um dos bombeiros bonitões do "Programa Eliana", vir a público dizer que atendeu pedido inabitual e vendeu pelos da axila para internauta por R$ 1 mil, chegaram a hora e a vez de Hadson Nery, o Hadballa, do "Big Brother Brasil 20" e "Power Couple Brasil 6", fazer o mesmo.

Divulgação Hadson Nery

Por meio dos stories do Instagram, o treinador de futebol compartilhou a conversa com um seguidor interessado em adquirir a sua "cueca usada" e armar um encontro sexual com ele. "Queria, na verdade, uma sessão com o senhor me humilhando, sendo macho escroto. Meu sonho", escreveu o usuário.





Reprodução/Instagram Print de um dos stories de Hadson Nery no Instagram

Além de publicar a captura de tela, o paraense ainda recorreu ao meme "Minha avó me dizia: 'Meu filho, você vai ver coisas...'". Em seguida, acrescentou: "Eu vou dormir, senão vou acabar vendendo peça íntima na madrugada", acompanhado de um emoji de um cara com a mão no rosto – que significa envergonhado por causa de algo estúpido, sem sentido ou obviamente errado.

Hadson, ex-BBB 20, compartilhou a conversa com um seguidor interessado em comprar a sua cueca usada. Comprariam? pic.twitter.com/osUm1JCdQP — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 26, 2024