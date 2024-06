Divulgação Zek e Vanessa Lopes

Vanessa Lopes, que fez parte do elenco da vigésima quarta edição do "Big Brother Brasil", da Globo, é a estrela do clipe "Encaixe Cabuloso", do cantor Zek. O coquetel de apresentação do projeto musical dirigido por Luciano Marques e Fefa Moreira aconteceu no bar e restaurante Atípico, na Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo, na semana passada.

A influenciadora brasiliense, no entanto, não foi a única celeb a dar as caras por lá. O evento também contou com a presença de Lica Lopes e Alison Ramalho (pais de Vanessa), Letícia Spiller, Alicia X, Marcelo Serrado e Cris Arcangeli, que celebraram o talento e a versatilidade artística do paulistano.





"'Encaixe Cabuloso' saiu! Esse é, com toda certeza, um dos trabalhos mais prazerosos que já fiz nesse tempo da dança. Estou feliz de ter participado", começou dizendo ela, para, logo em seguida, parabenizar a todos da equipe e, principalmente, o intérprete. "Estou torcendo muito pelo seu sucesso", destacou a ex-sister por meio do Instagram.

Com um conceito visual inspirado no "glamour hollywoodiano" e uma pitada de sensualidade latina, o audiovisual, disponível no canal oficial de Zek no YouTube, promete uma experiência cinematográfica única, conduzindo os espectadores para um enredo emocionante de amor e conflitos, enriquecido pela dança.