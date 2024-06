Ruy Duarte Beatriz Linhales

No elenco de "Pedaço de Mim", Beatriz Linhales rasgou elogios aos artistas que compõem o primeiro seriado melodramático da plataforma virtual, que ficará disponível no dia 5 de julho, encabeçado por Juliana Paes e Vladimir Brichta. "Foi uma honra ter trabalhado com pessoas que vivem no meio artístico há tanto tempo. O Felipe Abib foi atencioso com os novos atores nos bastidores, assim como o Rui Ricardo Diaz, com quem atuei. E a Juliana Paes? Também muito profissional e humilde", derreteu-se a atriz de 19 anos.

Esse, no entanto, não é o único desafio dela no momento. Caberá à Beatriz assumir o papel título do espetáculo "Pluft, o Fantasminha", de Maria Clara Machado, no Teatro O Tablado, a partir de 22 de junho, sob direção de Cacá Mourthé. Sobre a importância de fazer esta peça marcante e de encarar o protagonismo no palco profissionalmente pela primeira vez, disse: "Recentemente vi uma entrevista em que a Clara afirmava que se não houvesse o Pluft, não existiria a Maria Clara. Então, é uma responsabilidade enorme interpretá-lo".





Vale destacar que, durante o contato com o iG, Bia declarou que leva a sério a sua formação para "sofisticar" a carreira. Tem aulas de dramatização, fez canto coral e participou de coros, além de praticar ballet clássico e contemporâneo na infância, jazz e hip-hop na adolescência e, atualmente, ser monitora do curso de movimento e percepção na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), onde estuda atuação cênica desde 2023.