Reprodução/Instagram Juliana Ramos e Bianca 'Boca Rosa' Andrade

Há cerca de dois anos, Juliana Ramos se consolidou como influenciadora digital e passou a conquistar followers e despertar o interesse de muitas empresas. A partir disso, começou a usar as mídias sociais para compartilhar o seu dia a dia e, aos poucos, notou seus números se multiplicarem a cada post publicado.

Hoje, com mais de 800 mil seguidores em seu perfil, celebra a independência financeira que alcançou. "Não entrei no Instagram com a pretensão de ganhar dinheiro ou torná-lo a minha principal fonte de renda, as coisas foram acontecendo naturalmente. Contudo, optei por não criar expectativas para não me frustrar", disse, aos risos.

















Reprodução/Instagram Juliana Ramos

Nas palavras de Juliana, a nova empreitada mudou sua percepção completamente. "Eu acho incrível a troca e a confiança do meu público comigo. Eles ficam sempre torcendo e vibrando com cada realização. No ano passado, por exemplo, chegou uma 'proposta irrecusável', mas era de uma marca com histórico racista e não hesitei em negar", revelou.



E já que a temática é "publi", a famosa, vira e mexe, volta os olhos para o empreendedorismo clássico de Bianca Andrade, que fez parte do "Big Brother Brasil", da TV Globo. "Tenho grande admiração pela Boca Rosa, que utilizou a força e a influência do mundo virtual para construir um império fora dele. Sou 100% da iniciativa própria. Já tenho um projeto para logo e alguns a serem lançados nos próximos anos", finalizou.