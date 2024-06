Divulgação Emilia Pedersen

A atriz, cantora, compositora e influenciadora dinamarquesa Emilia Pedersen, dona dos hits "Turn It Up", "Hit Me Again", "Do You Think Of Me Too?" e "With You", uma versão do clássico "Logo Eu", de Jorge e Mateus, que revelou em entrevista à revista "Caras" ter a "alma verde e amarela" (sim, a mãe dela é brasileira), ensaia seu retorno aos palcos.

Entretanto, no momento, ela está 100% focada nos estudos. Matriculada na Universidade de Boston, a artista cursa neurociência, que minucia o sistema nervoso e suas funcionalidades, além de contemplar o comportamento e as emoções humanas. "O cérebro é responsável por todo o corpo e isso me fascina desde criança", disse ao site.

Em seguida, Pedersen explicou a sua decisão: "Digo que passo por fases; agora estou na de fazer aulas para me aperfeiçoar para a faculdade de medicina. A música e a atuação sempre estarão presentes em meu viver. Porém, gosto de focar um tópico de cada vez, porque acho importante ter dedicação para poder fazer o meu máximo".

Já sobre o fato de ter trocado Nova York por Boston, foi categórica: "Aprendi a amar Boston. Me sinto em casa lá e me amarro no clima aconchegante da cidade. Fiz amizades incríveis com quem, aliás, compartilho muitas risadas. Ah, e fico inspirada por estar em um auditório cheio de outros jovens que dividem comigo essa paixão pela mente".

Por fim, Emilia contou o que pretende fazer nesse período de férias universitárias: "Passarei os meus dias com familiares e amigos, pintando quadros, viajando e tentando ficar o maior tempo possível ao ar livre".