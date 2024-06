Reprodução/Instagram Fernanda Bande e Alane Dias

Fernanda Bande, que fez parte do elenco da vigésima quarta edição do "Big Brother Brasil" e hoje comanda o programa "Na Cama com Pitanda", ao lado de Giovanna Pitel, no Multishow, reagiu ao comentário de uma internauta no microblog de Elon Musk que comparava os seus traços aos de sua - até então - rival no confinamento: a paraense Alane Dias. Para quem não se lembra, as duas tiveram uma briga feia, que rendeu os memes "Vai entupir vaso" e "Chora, bonequinha".

Pois bem, ao ler: "O olho, o nariz, a boca, a sobrancelha, o cabelo... Vai se f*der, são iguais", a niteroiense deixou o bafafá de lado e disse: "Não, o nariz dela é perfeito". Depois, completou: "Eu sei que vocês me enxergam de um modo que ainda não me vejo, mas sempre tive neuras com o meu [nariz]… De verdade, espero um dia poder fazer plástica nele! Não gosto da frente dele, parece que tem uma bolinha, sabe? O da Alane é realmente muito bonito, parece que foi moldado". Olha só:

