Divulgação Deo Garcez

Recém-saído da novela "Fuzuê", da TV Globo, Deo Garcez será homenageado no próximo dia 21, às 15h, com a "Medalha Luiz Gama" – tornando-se o único artista de teatro e TV a ganhar essa premiação até então. A honraria, designada a personalidades que lutam pela igualdade racial, liberdade e democracia, foi desenhada por Oscar Niemeyer e é oferecida pelo Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB).

Para Garcez, que interpreta, há nove anos, o próprio Luiz Gama no espetáculo de sua autoria, "Luiz Gama – Uma Voz pela Liberdade", trabalho reconhecido pelo espectador e crítica como um verdadeiro instrumento antirracista ao recuperar a história e importância fundamental de um homem revolucionário na sua árdua batalha pela libertação de pessoas escravizadas no Brasil, é "uma grande honra".





Divulgação Deo Garcez

"Esse reconhecimento me deixa extremamente feliz. Uma condecoração a qual divido com a equipe da peça: o diretor Ricardo Torres; as atrizes Soraia Arnoni, Nivia Helen e Ligia Ferreira; o produtor Antonio Tostes, que comigo produz 'Uma Voz pela Liberdade'; público, parceiros e imprensa! Forte emoção receber um prêmio que tem o desenho de Oscar Niemeyer, pleno de simbolismos", destacou o artista maranhense durante rápido contato com o iG Gente.