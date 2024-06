Reprodução/Instagram Deborah Secco

Deborah Secco acordou saudosista nesta terça-feira (18). É que, logo pela manhã, a estrela da Globo, recém-saída da novela "Elas por Elas", usou o X/Twitter para perguntar se alguém sabia como ela poderia rever os episódios de "Confissões de Adolescente", lançada pela TV Cultura em 1994, que fez com que se firmasse como um dos principais talentos da geração.

"Me ajudem! Como faço para assistir 'Confissões de Adolescente'? Está disponível em algum lugar?", questionou para os seus mais de quatro milhões de seguidores. A partir da interação dos usuários do microblog, disparou frases como: "Feliz que Carol está de volta na Cultura" e "Quero ver como ficou com a imagem restaurada!".





Reprodução/Internet Sucesso nos anos 90, 'Confissões de Adolescente' está de volta à TV

Vale ressaltar que Deborah já tinha declarado em entrevista à revista "Quem" que adorava se ver em trabalhos mais antigos, como "Confissões de Adolescente". "É uma série incrível, que me marcou emocionalmente. Quando eu acompanho, resgato aquela época da minha vida. É muito doido, bom e inexplicável", afirmou a artista na ocasião.

Amores, me ajudem! Como faço pra assistir #ConfissõesDeAdolescente ? A série está disponível em algum lugar? — Deborah Secco (@dedesecco) June 18, 2024





Começou a reprisar ontem em HD, não foi? São esses episódios que quero saber se já estão disponíveis! @tvcultura https://t.co/Alf1yjuTsW — Deborah Secco (@dedesecco) June 18, 2024





Feliz que Carol está de volta na @tvcultura !!! https://t.co/FcjWs0jVLT — Deborah Secco (@dedesecco) June 18, 2024





Mas e o episódio que já perdi ontem pq não consegui assistir ao vivo na @tvcultura ? Quero ver como ficou com a imagem restaurada!! https://t.co/2yZqt43CNh — Deborah Secco (@dedesecco) June 18, 2024