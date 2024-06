Reprodução/Instagram Eduardo Suplicy e Paulo Miklos

O deputado Eduardo Suplicy foi ovacionado pela plateia da estreia da turnê "Saudosa Maloca – Paulo Miklos canta Adoniran", no Sesc Pinheiros (SP), no último fim de semana. De acordo com uma fonte da coluna, que estava sentada em uma das primeiras fileiras do teatro (e fez um registro exclusivo para o iG ), o pai de Supla recebeu muitas palmas e gritos de "papito".





Aliás, o político, que está prestes a celebrar 83 anos com uma festa aberta ao público no dia 22, a partir do meio-dia, na Praça Dom José Gaspar, estava todo empolgado. Isso porque, no repertório do músico e ator Paulo Miklos, que viveu Adoniran Barbosa (1910-1982) no longa-metragem "Saudosa Maloca", não faltaram os maiores sucessos do sambista, como "Samba do Arnesto", "Iracema", "Tiro ao Álvaro" e "Trem das Onze".