Reprodução/Instagram Gretchen e Nahim

Gretchen também sentiu a notícia do falecimento de Nahim, dono do famoso refrão "Dá, dá, dá o seu coração", na manhã desta quinta-feira (13). O fato ocorreu dentro de sua casa, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Segundo autoridades, o cantor e compositor de 71 anos caiu de uma escada, e o óbito foi registrado como "suspeito".

Por meio de uma postagem, ela reavivou alguns momentos de cumplicidade. "Amigo, o que foi isso? Como vai embora sem fazermos a última revanche do [dominical do SBT] 'Qual é a Música'? Lembra quando estava de cabelo grisalho e eu declarei que você ficava mais lindo com ele preto, e na outra semana você apareceu tingido? Poxa...", começou dizendo.





Gabriel Cardoso/SBT Última participação de Nahim no SBT foi gravada em junho no 'Programa Silvio Santos', com Patricia Abravanel

Na sequência, visivelmente emocionada, completou: "Ainda em choque, mas se Deus te quis cantando e O alegrando, me conformo, porque Ele sabe de todas as coisas. Estou longe para te ver nesse momento, mas vou guardar esse sorriso comigo, além das fofocas e risadas". A rainha do bumbum mora atualmente em Coimbra, Portugal, com o marido Esdras de Souza.