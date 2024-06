Divulgação/Record TV Nahim passou o Dia dos Namorados ao lado da ex-mulher, Andreia Andrade

Antes do suposto acidente doméstico que teria provocado sua morte, Nahim passou o Dia dos Namorados, nesta quarta-feira (12), ao lado da ex-esposa Andreia Andrade.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o cantor e a ex-mulher, que se separaram em outubro do ano passado, estavam ensaiando uma reconciliação. Na véspera da morte, os dois jantaram juntos na nova casa de Nahim.

Horas depois, Andreia Andrade foi surpreendida com a notícia do falecimento. "É com muito pesar que eu venho aqui confirmar o falecimento do Nahim. Estou muito em choque. E realmente eu não estou em condições de atender ligações ou responder mensagens", disse ela, através das redes sociais.

Separação

Nahim e Andreia Andrade colocaram um ponto final no casamento em outubro do ano passado, após 13 anos juntos. O ex-casal participou da 6ª temporada do "Power Couple Brasil" (Record), exibida em 2022.

"Queridos fãs e amigos, estamos vindo prestar um esclarecimento a todos vocês que de uma certa forma admiram o casal. Nosso casamento chegou ao fim. Não teve briga, mágoas, traumas", dizia o anúncio divulgado nas redes sociais.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp